«Сабах» Василия Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана, победив «Карабах» в финале – 3:2. Победный гол забили на 119-й

Василий Березуцкий привел «Сабах» к победе в Кубке Азербайджана.

Команда под руководством российского специалиста обыграла «Карабах » в финале турнира – 3:2. «Сабах » уступал в счете по ходу второго тайма (1:2), но отыгрался на 7-й компенсированной минуте.

Игра перешла в дополнительное время, победный гол на 119-й минуте забил Теллур Муталлимов.

Это первый трофей Березуцкого в качестве тренера. Василий возглавляет «Сабах» с ноября 2024 года.