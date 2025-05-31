«Сабах» Василия Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана, победив «Карабах» в финале – 3:2. Победный гол забили на 119-й
Василий Березуцкий привел «Сабах» к победе в Кубке Азербайджана.
Команда под руководством российского специалиста обыграла «Карабах» в финале турнира – 3:2. «Сабах» уступал в счете по ходу второго тайма (1:2), но отыгрался на 7-й компенсированной минуте.
Игра перешла в дополнительное время, победный гол на 119-й минуте забил Теллур Муталлимов.
Это первый трофей Березуцкого в качестве тренера. Василий возглавляет «Сабах» с ноября 2024 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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