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Энрике – лучший тренер сезона по версии Goal. Флик – 2-й, Конте – 4-й, Раньери – 8-й

Луис Энрике признан Goal лучшим тренером текущего сезона.

Возглавляющий «ПСЖ» испанец занял первую строчку в рейтинге, включающем 10 специалистов.

В список попали:

1. Луис Энрике, «ПСЖ».

2. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».

3. Арне Слот, «Ливерпуль».

4. Антонио Конте, «Наполи».

5. Эдди Хау, «Ньюкасл».

6. Винченцо Итальяно, «Болонья».

7. Оливер Гласнер, «Кристал Пэлас».

8. Клаудио Раньери, «Рома».

9. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест».

10. Нико Ковач, «Боруссия» Дортмунд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
рейтинги
logoБолонья
logoКлаудио Раньери
logoбундеслига Германия
logoАнтонио Конте
logoЭдди Хау
logoХанс-Дитер Флик
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoРома
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
logoОливер Гласнер
logoАрне Слот
logoНико Ковач
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoНоттингем Форест
logoВинченцо Итальяно
logoБарселона
logoНьюкасл
logoБоруссия Дортмунд
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoНуну Эшпириту Санту
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