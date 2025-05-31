Энрике – лучший тренер сезона по версии Goal. Флик – 2-й, Конте – 4-й, Раньери – 8-й
Луис Энрике признан Goal лучшим тренером текущего сезона.
Возглавляющий «ПСЖ» испанец занял первую строчку в рейтинге, включающем 10 специалистов.
В список попали:
1. Луис Энрике, «ПСЖ».
2. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».
3. Арне Слот, «Ливерпуль».
4. Антонио Конте, «Наполи».
5. Эдди Хау, «Ньюкасл».
6. Винченцо Итальяно, «Болонья».
7. Оливер Гласнер, «Кристал Пэлас».
8. Клаудио Раньери, «Рома».
9. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест».
10. Нико Ковач, «Боруссия» Дортмунд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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