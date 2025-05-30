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«Ювентус» рассмотрит кандидатуру тренера «Фулхэма» Силвы

Марку Силва может стать новым главным тренером «Ювентуса».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Дамьен Комолли, будущий генеральный директор туринцев, рассмотрит кандидатуру специалиста из «Фулхэма».

Португалец работает в лондонском клубе с 2021 года. Под его руководством команда вернулась в АПЛ в 2022-м и в последующих трех сезонах стала 10-й, 13-й и 11-й.

Ранее Силва тренировал «Эвертон», «Олимпиакос», «Спортинг» и другие клубы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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Дамьен Комолли
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