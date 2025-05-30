«Ювентус» рассмотрит кандидатуру тренера «Фулхэма» Силвы

Марку Силва может стать новым главным тренером «Ювентуса».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио , Дамьен Комолли, будущий генеральный директор туринцев, рассмотрит кандидатуру специалиста из «Фулхэма ».

Португалец работает в лондонском клубе с 2021 года. Под его руководством команда вернулась в АПЛ в 2022-м и в последующих трех сезонах стала 10-й, 13-й и 11-й.

Ранее Силва тренировал «Эвертон», «Олимпиакос», «Спортинг» и другие клубы.