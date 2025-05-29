«Ювентус» может завершить сезон-2024/25 с положительным балансом. Убытки в прошлом сезоне составляли 200 млн евро
«Ювентус» может закончить сезон-2024/25 с прибылью.
Tuttosport сообщает, что, согласно прогнозам, туринцы завершат отчетный период с положительным либо отрицательным сальдо в размере 10 млн евро. Итоговый баланс будет зависеть от действий клуба на трансферном рынке перед клубным чемпионатом мира.
Отмечается, что предыдущий финансовый год «Ювентус» завершил с убытками в размере 200 млн евро.
Считается, что, помимо спонсорских сделок, существенному улучшению финансового положения поспособствовало сокращение зарплатной ведомости в два раза. При этом ущерб бюджету «Ювентуса» нанесло поражение от ПСВ в стыковых матчах за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tuttosport
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