«Ювентус» может завершить сезон-2024/25 с положительным балансом. Убытки в прошлом сезоне составляли 200 млн евро

«Ювентус» может закончить сезон-2024/25 с прибылью.

Tuttosport сообщает, что, согласно прогнозам, туринцы завершат отчетный период с положительным либо отрицательным сальдо в размере 10 млн евро. Итоговый баланс будет зависеть от действий клуба на трансферном рынке перед клубным чемпионатом мира.

Отмечается, что предыдущий финансовый год «Ювентус» завершил с убытками в размере 200 млн евро.

Считается, что, помимо спонсорских сделок, существенному улучшению финансового положения поспособствовало сокращение зарплатной ведомости в два раза. При этом ущерб бюджету «Ювентуса » нанесло поражение от ПСВ в стыковых матчах за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.