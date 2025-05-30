Футболистка в США схватила соперницу за волосы и повалила на землю, Фишер получила бан на 3 матча

Футболистка получила 3-матчевый бан за инцидент с захватом соперницы за волосы.

Нападающая американского «Расинг Луисвилл» Кайла Фишер получила трехматчевую дисквалификацию за инцидент, который привел к ее удалению во время матча в субботу.

Фишер удалили на 67-й минуте игры «Расинга» с «Эйнджел Сити» (3:2) после того, как видеоповтор показал, что она схватила за волосы полузащитницу соперников Мэдисон Хаммонд и повалила ее на землю при угловом ударе «Эйнджел».

Красная карточка приводит к автоматическому отстранению от участия в следующей игре, таким образом, к наказанию Фишер добавили еще 2 матча.У «Луисвилля» осталось как раз три игры до летнего перерыва.

Футболистка и клуб имеют право обжаловать решение, но вряд ли сделают это, по словам источника, знакомого с ситуацией.

Фишер вышла в стартовом составе во всех 10 матчах за «Расинг Луисвилл» в этом году, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Она также сделала ассист на победный гол в субботу за 11 минут до того, как ее удалили с поля.

В заявлении после матча Фишер извинилась за свое поведение.