Феликс в «Челси» – худший трансфер сезона АПЛ по версии ESPN, Зиркзе и де Лигт – в тройке. У Стерлинга худшая аренда

Переход Жоау Феликса в «Челси» признан ESPN худшим в завершившемся сезоне АПЛ.

Полузащитник был приобретен у «Атлетико » за 52 млн евро минувшим летом, а зимой был отправлен в «Милан » в аренду.

На втором месте в списке худших трансферов – покупка «Манчестер Юнайтед » Джошуа Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. На третьей строчке тоже сделка «МЮ» – с «Баварией» по Маттейсу де Лигту (45 млн).

Никлас Фюллькруг (из «Боруссии» в «Вест Хэм» за 27 млн евро) попал на четвертую строчку, Кирнан Дьюзбери-Холл (из «Лестера» в «Челси» за 35,4 млн евро) – на пятую.

Худшая аренда – переход Рахима Стерлинга из «Челси» в «Арсенал».