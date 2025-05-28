Феликс в «Челси» – худший трансфер сезона АПЛ по версии ESPN, Зиркзе и де Лигт – в тройке. У Стерлинга худшая аренда
Переход Жоау Феликса в «Челси» признан ESPN худшим в завершившемся сезоне АПЛ.
Полузащитник был приобретен у «Атлетико» за 52 млн евро минувшим летом, а зимой был отправлен в «Милан» в аренду.
На втором месте в списке худших трансферов – покупка «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. На третьей строчке тоже сделка «МЮ» – с «Баварией» по Маттейсу де Лигту (45 млн).
Никлас Фюллькруг (из «Боруссии» в «Вест Хэм» за 27 млн евро) попал на четвертую строчку, Кирнан Дьюзбери-Холл (из «Лестера» в «Челси» за 35,4 млн евро) – на пятую.
Худшая аренда – переход Рахима Стерлинга из «Челси» в «Арсенал».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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