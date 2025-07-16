Петрович перешел из «Челси» в «Борнмут» за 25 млн евро. Контракт вратаря – на 5 лет

«Борнмут» объявил о переходе Джордже Петровича из «Челси».

Сербский голкипер подписал с клубом контракт на 5 лет.

Сообщалось, что трансфер Петровича обойдется «Борнмуту » в 25 млн евро .

В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 голов в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .

Фото: afcb.co.uk