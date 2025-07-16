Петрович перешел из «Челси» в «Борнмут» за 25 млн евро. Контракт вратаря – на 5 лет
«Борнмут» объявил о переходе Джордже Петровича из «Челси».
Сербский голкипер подписал с клубом контракт на 5 лет.
Сообщалось, что трансфер Петровича обойдется «Борнмуту» в 25 млн евро.
В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 голов в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
Фото: afcb.co.uk
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Борнмута»
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