Слот признан тренером сезона в АПЛ по версии Ассоциации тренеров лиги
Арне Слота признали лучшим тренером сезона в Англии.
Главный тренер «Ливерпуля» стал обладателем награды имени сэра Алекса Фергюсона, вручаемой Ассоциацией тренеров лиги (LMA). Организация представляет тренеров четырех высших английских лиг, а также национальных команд Англии.
Также Слот стал победителем в голосовании за лучшего тренера прошедшего сезона АПЛ.
В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» под руководством Слота стал чемпионом Англии, гарантировав себе 1-е место в таблице за 4 тура до окончания сезона.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ассоциации тренеров лиги
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