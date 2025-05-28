Слот признан тренером сезона в АПЛ по версии Ассоциации тренеров лиги

Арне Слота признали лучшим тренером сезона в Англии.

Главный тренер «Ливерпуля » стал обладателем награды имени сэра Алекса Фергюсона, вручаемой Ассоциацией тренеров лиги (LMA). Организация представляет тренеров четырех высших английских лиг, а также национальных команд Англии.

Также Слот стал победителем в голосовании за лучшего тренера прошедшего сезона АПЛ.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» под руководством Слота стал чемпионом Англии, гарантировав себе 1-е место в таблице за 4 тура до окончания сезона.