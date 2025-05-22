Рауль уйдет из «Кастильи» в конце сезона. У него есть предложения от «Лидса», «Вильярреала» и «Шальке» (As)

Рауль покинет «Кастилью» в конце сезона.

47-летний тренер возглавлял молодежную команду «Реала» в течение 6 лет. С ней он выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2019/20. Всего Рауль провел в молодежной системе клуба 7 лет, проработав один год с юношеской командой.

Как сообщает As, назначение Хаби Алонсо в «Реал» подтолкнуло Рауля к уходу – экс-форвард «Мадрида» разочарован тем, что так и не получил шанса поработать в первой команде. В 2021 году клуб предпочел ему Карло Анчелотти, в этом году – экс-тренера «Байера».

Рауль уже сообщил о своем решении ближайшему окружению и команде. Прощальный матч тренера состоится в субботу против «Алькояно» в третьем дивизионе Испании.

Сообщается, что у Рауля есть серьезные предложения от «Лидса», «Вильярреала» и«Шальке». Последний мечтает видеть его «архитектором своего возрождения».

Отмечается, что Рауля в «Кастилье» сменит тренер команды U-19 Альваро Арбелоа.