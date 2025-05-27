Семак о будущем: «Руководство «Зенита» оценит результаты – я люблю свою работу. Не получилось выиграть чемпионат, но мы играли лучше, чем в прошлом сезоне»

Сергей Семак высказался относительно будущего в «Зените».

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара » на 1 балл.

– Свое будущее как видите?

– У меня действующий контракт с «Зенитом ». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба.

У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото.

Повторюсь: мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство.

Так что тут нужно только поздравить «Краснодар» и отдать ему должное, что прошел этот чемпионат с минимальными потерями и заслуженно выиграл золото.

А наши результаты, повторюсь, будет оценивать руководство «Зенита».

– Вы уже семь лет возглавляете «Зенит», и все время любой трофей воспринимается публикой как нечто обязательное. А любая осечка, как в этом сезоне, приводит к жесткой критике в адрес команды и тренерского штаба. Не устали работать в такой атмосфере?

– Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак .