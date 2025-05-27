Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
Жозе Моуринью съязвил в ответ на вопрос о своей работе в последние годы.
– Вы уже 7 лет не участвуете в Лиге чемпионов. Что вы об этом думаете?
– У меня два финала еврокубков за последние семь лет. Иначе говоря, у меня за семь лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю, – ответил главный тренер «Фенербахче».
Напомним, португалец во главе «Ромы» выиграл Лигу конференций в 2022 году и вышел в финал Лиги Европы в 2023-м.
У Моуринью ни одного трофея в 1-м сезоне в «Фенербахче». Жозе ничего не выигрывает с 2022-го
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Haberturk
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