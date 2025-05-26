32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
Сергей Брызгалов завершил карьеру футболиста в 32 года.
Он войдет в тренерский штаб «Факела». Воронежский клуб официально объявил об этом.
Брызгалов присоединился к «Факелу» в 2019 году и с тех пор провел 92 матча в составе команды. В минувшем сезоне Мир РПЛ он вышел на поле 5 раз.
«Факел» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона, заняв 16-е место. В следующем сезоне клуб будет выступать в Мелбет Первой лиге.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Факела»
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