32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»

Сергей Брызгалов завершил карьеру футболиста в 32 года.

Он войдет в тренерский штаб «Факела ». Воронежский клуб официально объявил об этом.

Брызгалов присоединился к «Факелу» в 2019 году и с тех пор провел 92 матча в составе команды. В минувшем сезоне Мир РПЛ он вышел на поле 5 раз.

«Факел» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона, заняв 16-е место. В следующем сезоне клуб будет выступать в Мелбет Первой лиге.