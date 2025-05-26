«Милан» объявил о назначении Таре спортивным директором

«Милан» объявил о назначении нового спортивного директора.

Эту должность занял Игли Таре , ранее работавший в «Лацио» на аналогичном посту.

«Стать частью такого клуба, как «Милан », – это источник огромной гордости и ответственности. Я благодарен клубу за то, что он доверил мне эту должность.

Клуб знает о моей твердой решимости и желании добиться успеха: я посвящу весь свой опыт служению этому великому клубу, который полон решимости вернуться на передовые позиции итальянского и европейского футбола», – сказал Таре.