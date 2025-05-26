«Иртыш» дважды забил в свои ворота к 38-й минуте матча с «Сибирью». Омичи проиграли 0:4

«Иртыш» забил два автогола в матче с «Сибирью».

Команды встречались в 15-м туре «Серебра» LEON Второй лиги А. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу новосибирцев, в первых двух эпизодах игроки омичей срезали мяч в свои ворота. На 3-й минуте это сделал полузащитник Максим Радченко, на 38-й – защитник Кирилл Сараев.

После 15 туров соревнования «Иртыш» идет седьмым в таблице, «Сибирь» занимает второе место. В следующем матче омичи 31 мая сыграют в гостях с кировским «Динамо», новосибирцы в тот же день примут «Форте».