«Иртыш» дважды забил в свои ворота к 38-й минуте матча с «Сибирью». Омичи проиграли 0:4
«Иртыш» забил два автогола в матче с «Сибирью».
Команды встречались в 15-м туре «Серебра» LEON Второй лиги А. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу новосибирцев, в первых двух эпизодах игроки омичей срезали мяч в свои ворота. На 3-й минуте это сделал полузащитник Максим Радченко, на 38-й – защитник Кирилл Сараев.
После 15 туров соревнования «Иртыш» идет седьмым в таблице, «Сибирь» занимает второе место. В следующем матче омичи 31 мая сыграют в гостях с кировским «Динамо», новосибирцы в тот же день примут «Форте».
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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