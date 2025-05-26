«Спартаку», «Динамо» и «Краснодару» интересен защитник «Рубина» Рожков
Илья Рожков может перейти в «Спартак», «Динамо» или «Краснодар».
Как сообщает «Бизнес Online», три клуба проявляют интерес к 20-летнему защитнику «Рубина».
«Спартак» и «Динамо» давно заинтересованы в услугах Рожкова. Недавно к московским клубам присоединился «Краснодар», чемпион России может подписать игрока на замену Лукасу Оласе.
Илья забил 2 гола, сделал 1 ассист и получил 4 желтых карточки в 27 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Бизнес Online»
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