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  • «Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
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«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол

«Хайденхайм» остался в Бундеслиге.

Занявший 16-е место в Бундеслиге «Хайденхайм» в гостях одержал победу над «Эльферсбергом» (2:1), ставшим 3-м во второй Бундеслиге.

Победный гол на пятой добавленной минуте забил бразильский полузащитник Лео Сиенза.

Переходный матч за Бундеслигу

Ответный матч

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
26 мая 18:30, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde
Эльферсберг
Завершен
1 - 2
Хайденхайм
Матч окончен
90’
+7’
Крэтциг   Ференбах
90’
+7’
Сиенза   Гимбер
Дамар   Younes Ebnoutalib
90’
+7’
Петков   Файль
90’
+7’
90’
+5’
  Сиенза
Циммершид   Шнелльбахер
86’
79’
Ваннер
78’
Кербер   Дорш
78’
Хонзак   Ваннер
Циммершид
68’
55’
Кербер
2тайм
Перерыв
43’
Траоре
  Fellhauer
31’
23’
Пирингер   Зивзивадзе
Şahin   Зиккингер
18’
9’
  Хонзак
Эльферсберг
Kristof, Нойбауэр, Ле Жонкур, Pinckert, Баум, Fellhauer, Şahin, Циммершид, Дамар, Петков, Аслани, Босс, Рор, Файль, Schmahl, Зиккингер, Шнелльбахер, Gerezgiher, Stock, Younes Ebnoutalib
Запасные: Şahin, Циммершид, Петков, Stock, Босс, Рор, Gerezgiher, Schmahl, Дамар
1тайм
Хайденхайм:
Мюллер, Зирслебен, Майнка, Буш, Шеппнер, Сиенза, Кербер, Крэтциг, Траоре, Хонзак, Пирингер, Феллер, Гимбер, Ференбах, Ваннер, Нихьюс, Бек, Дорш, Зивзивадзе, Конте
Запасные: Şahin, Циммершид, Петков, Stock, Босс, Рор, Gerezgiher, Schmahl, Дамар
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Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Статистика второй Бундеслиги

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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