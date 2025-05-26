«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол

«Хайденхайм» остался в Бундеслиге.

Занявший 16-е место в Бундеслиге «Хайденхайм» в гостях одержал победу над «Эльферсбергом » (2:1), ставшим 3-м во второй Бундеслиге.

Победный гол на пятой добавленной минуте забил бразильский полузащитник Лео Сиенза.

Переходный матч за Бундеслигу

Ответный матч

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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