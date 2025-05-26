Матч окончен
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге.
Занявший 16-е место в Бундеслиге «Хайденхайм» в гостях одержал победу над «Эльферсбергом» (2:1), ставшим 3-м во второй Бундеслиге.
Победный гол на пятой добавленной минуте забил бразильский полузащитник Лео Сиенза.
Ответный матч
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
26 мая 18:30, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde
Завершен
1 - 2
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57634 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости