Раньери о 5-м месте «Ромы»: «Жаль, что мы не вышли в Лигу чемпионов, но мы полностью выложились. Поздравляю «Ювентус»

Клаудио Раньери сожалеет, что «Рома» не вышла в Лигу чемпионов.

В 38-м туре Серии А римляне обыграли «Торино » (2:0) и заняли по итогам сезона 5-е место в таблице с 69 очками. «Ювентус», вышедший в ЛЧ с 4-го места, опередил «Рому» на одно очко.

«Сегодня мы переосмыслили игру, основываясь на позитивных моментах, которые мы увидели во втором тайме против «Милана». Я поздравляю «Ювентус », мне жаль болельщиков, потому что мы не попали в Лигу чемпионов, но мы выложились полностью. Возможно, через несколько месяцев я буду размышлять о том, какой была моя карьера.

Невероятно, что имя [нового тренера «Ромы»] до сих пор не названо, болельщики сходят с ума. Когда президент захочет сказать об этом, это будет правильно», – сказал главный тренер «Ромы».