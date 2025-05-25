«Юнион» выиграл чемпионат Бельгии впервые с 1935-го. Это 12-й титул в истории клуба

«Юнион» выиграл чемпионат Бельгии впервые за 90 лет.

В последнем туре брюссельский клуб обыграл «Гент» со счетом 3:1. «Юнион » обошел ближайшего преследователя и предыдущего чемпиона «Брюгге » на три очка.

Это 12-й чемпионский титул в истории клуба и первый с 1935 года.