«Юнион» выиграл чемпионат Бельгии впервые с 1935-го. Это 12-й титул в истории клуба
«Юнион» выиграл чемпионат Бельгии впервые за 90 лет.
В последнем туре брюссельский клуб обыграл «Гент» со счетом 3:1. «Юнион» обошел ближайшего преследователя и предыдущего чемпиона «Брюгге» на три очка.
Это 12-й чемпионский титул в истории клуба и первый с 1935 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
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