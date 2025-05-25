Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»

Вячеслав Федорищев назвал Самарскую область футбольным регионом России.

«Завершился чемпионат российской Премьер-лиги по футболу.

В топ-10 попали сразу две команды Самарской области. «Акрон » занял 9-е место, а «Крылья Советов » – 10-е.

Тольяттинский клуб, безусловно, успешно дебютировал в РПЛ . Желаю дальнейшего движения вверх!

«Крылья» провели очень непростой сезон. Уверен, команда способна на большее. Будем и дальше поддерживать клуб, чтобы он боролся за более высокие позиции и чаще радовал болельщиков.

💫Самарская область – футбольный регион. Только вперед!» – написал губернатор Самарской области Федорищев .