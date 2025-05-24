«Краснодар» и «Динамо» не били в створ в 1-м тайме. У хозяев 4 удара, у гостей – 3

В 1-м тайме матча «Краснодар» – «Динамо» не зафиксировано ни одного точного удара.

Команды Мурада Мусаева и Ролана Гусева встречаются в заключительном туре Мир РПЛ .

В первом тайме хозяева нанесли четыре удара, гости – три. Ни один из них в створ ворот не попал.

«Быки» больше владели мячом (63%) и подали больше угловых (2 против 1), «Динамо » преодолело большую дистанцию (45,4 км против 44,3 км).