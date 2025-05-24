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  • Слот – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Нуну – 2-й, Хау – 3-й, Эмери – 4-й, Артета – 8-й
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Слот – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Нуну – 2-й, Хау – 3-й, Эмери – 4-й, Артета – 8-й

Арне Слот признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Goal.

Спортивный портал составил топ-10 лучших тренеров сезона Премьер-лиги. Первую строчку занял нидерландский специалист, возглавляющий «Ливерпуль».

Весь список выглядит так:

1. Арне Слот («Ливерпуль»);

2. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);

3. Эдди ХауНьюкасл»);

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

5. Томас Франк («Брентфорд»);

6. Витор Перейра («Вулверхэмптон»);

7. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);

8. Микель Артета («Арсенал»);

9. Энцо Мареска («Челси»);

10. Андони Ираола («Борнмут»). 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoМикель Артета
logoУнаи Эмери
logoАндони Ираола
logoЭдди Хау
logoБрайтон
logoБорнмут
logoНуну Эшпириту Санту
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoНьюкасл
logoАрсенал
logoТомас Франк
logoВитор Перейра
logoВулверхэмптон
logoЭнцо Мареска
logoБрентфорд
logoФабиан Хюрцелер
logoАстон Вилла
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