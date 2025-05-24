Слот – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Нуну – 2-й, Хау – 3-й, Эмери – 4-й, Артета – 8-й
Арне Слот признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Goal.
Спортивный портал составил топ-10 лучших тренеров сезона Премьер-лиги. Первую строчку занял нидерландский специалист, возглавляющий «Ливерпуль».
Весь список выглядит так:
1. Арне Слот («Ливерпуль»);
2. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
5. Томас Франк («Брентфорд»);
6. Витор Перейра («Вулверхэмптон»);
7. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);
8. Микель Артета («Арсенал»);
9. Энцо Мареска («Челси»);
10. Андони Ираола («Борнмут»).
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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