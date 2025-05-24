Гравенберх признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ

Райан Гравенберх выиграл приз лучшему молодому футболисту сезона АПЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник «Ливерпуля » провел 36 матчей в АПЛ и сделал четыре результативных передачи.

На победу в номинации также претендовали такие футболисты, как Лиэм Делап («Ипсвич»), Энтони Эланга («Ноттингем Форест»), Дин Хейсен («Борнмут»), Коул Палмер («Челси»), Жоао Педро («Брайтон»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Вильям Салиба («Арсенал»).

В прошлом сезоне данный приз выиграл Коул Палмер.