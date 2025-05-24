Погребняк предрек чемпионство «Зенита»: «Краснодару» будет очень непросто – «Динамо» сейчас на ходу»
Павел Погребняк считает, что «Зенит» станет чемпионом в Мир РПЛ.
— Что ждете от последнего тура РПЛ? Кто станет чемпионом?
— Я думаю, «Зенит».
— Почему не «Краснодар»?
— Он будет играть с «Динамо», которое сейчас на ходу — Гусев проделал отличную работу. Возможно, у него будет в этом сезоне четыре победы в четырех матчах. Его работа заслуживает уважения. Команда при нем окрылилась. Поэтому «Краснодару» будет очень непросто.
А «Зенит» дома, наверно, обыграет «Ахмат», – сказал экс-форвард «Зенита».
«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ
Ноттингем Форест
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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