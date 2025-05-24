Павел Погребняк считает, что «Зенит» станет чемпионом в Мир РПЛ.

— Что ждете от последнего тура РПЛ? Кто станет чемпионом?

— Я думаю, «Зенит».

— Почему не «Краснодар»?

— Он будет играть с «Динамо», которое сейчас на ходу — Гусев проделал отличную работу. Возможно, у него будет в этом сезоне четыре победы в четырех матчах. Его работа заслуживает уважения. Команда при нем окрылилась. Поэтому «Краснодару » будет очень непросто.

А «Зенит» дома, наверно, обыграет «Ахмат», – сказал экс-форвард «Зенита ».

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