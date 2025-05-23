VK заплатит до 15 млн рублей за показ стыков РПЛ с Первой лигой в этом сезоне. Игры пройдут под брендом «VK Видео Переходные матчи» («РБК»)

VK купит права на показ стыковых матчей за право играть в РПЛ.

Компания договорилась о приобретении прав у Российского футбольного союза (РФС ) на титульное партнерство и трансляцию переходных матчей между Мир Премьер-лигой и Мелбет Первой лигой в этом сезоне.

Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, стоимость прав на четыре игры составит до 15 млн рублей. Встречи пройдут 28 и 31 мая под брендом «VK Видео Переходные матчи».

«Стыковые матчи за выход в РПЛ – это всегда высокая интрига, эмоции и драматургия, и мы рады, что VK Видео впервые станет платформой для трансляций этих встреч.

Впереди – еще больше эксклюзивного контента, масштабных трансляций и новых спортивных форматов», – заявили в VK.

В переходных матча примут участие 13-я и 14-я команды РПЛ и 3-я и 4-я из Первой лиги. Перед последними турами в обоих турнирах это «Пари НН» и «Ахмат», «Черноморец» и «Сочи».

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