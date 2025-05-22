«Батраков ярче Захаряна образца РПЛ. Летом он может уехать в Европу и заиграть на приличном уровне». Канчельскис о хавбеке «Локо»
Андрей Канчельскис сравнил Алексея Батракова и Арсена Захаряна.
В текущем сезоне 19-летний хавбек «Локомотива» провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий.
Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову?
Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Агент Батракова: «Переход внутри РПЛ – не для него на сегодняшний день. Если и рассматривать другой клуб, то большой европейский»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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