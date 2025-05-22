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  • «Батраков ярче Захаряна образца РПЛ. Летом он может уехать в Европу и заиграть на приличном уровне». Канчельскис о хавбеке «Локо»
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«Батраков ярче Захаряна образца РПЛ. Летом он может уехать в Европу и заиграть на приличном уровне». Канчельскис о хавбеке «Локо»

Андрей Канчельскис сравнил Алексея Батракова и Арсена Захаряна.

В текущем сезоне 19-летний хавбек «Локомотива» провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий.

Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову?

Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Агент Батракова: «Переход внутри РПЛ – не для него на сегодняшний день. Если и рассматривать другой клуб, то большой европейский»

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Канчельскис
logoАлексей Батраков
logoДинамо Москва
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logoАрсен Захарян
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