Каземиро впервые проиграл финал еврокубка. Хавбек «МЮ» с «Реалом» 5 раз выиграл Лигу чемпионов

Каземиро впервые проиграл финал еврокубкового турнира.

«Манчестер Юнайтед » уступил «Тоттенхэму » (0:1) в финальном матче Лиги Европы .

33-летний полузащитник манкунианцев Каземиро провел на поле полный матч и впервые в карьере проиграл финал еврокубка.

Выступая за «Реал », бразильский футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка Европы.