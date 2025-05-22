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Каземиро впервые проиграл финал еврокубка. Хавбек «МЮ» с «Реалом» 5 раз выиграл Лигу чемпионов

Каземиро впервые проиграл финал еврокубкового турнира.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.

33-летний полузащитник манкунианцев Каземиро провел на поле полный матч и впервые в карьере проиграл финал еврокубка.

Выступая за «Реал», бразильский футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка Европы.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43130 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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