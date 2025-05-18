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«Лестер» попрощался с Варди после матча с «Ипсвичем». Джейми устроили коридор почета и признали игроком сезона

«Лестер» устроил прощальную церемонию в честь Джейми Варди.

38-летний форвард забил «Ипсвичу» в своем прощальном матче за «Лестер» (2:0).

Варди заменили за 10 минут до конца игры, в этот момент партнеры по команде и сотрудники клуба выстроились в почетный коридор.

После финального свистка началось чествование игрока, в котором приняли участие игроки чемпионского сезона – Уэс Морган, Марк Олбрайтон, Джефф Шлупп, Дэнни Дринкуотер и Дэнни Симпсон. Также присутствовали Найджел Пирсон – тренер, который привел Варди в клуб в 2012 году, а также вице-президент клуба Айяватт Сриваттанапрабха.

Варди вручили золотую фигуру лиса, а также объявили игроком сезона в клубе. Затем он обратился к болельщикам: «Единственное, что я действительно могу сказать – от всего сердца – это спасибо за то, что приняли меня и мою семью как своих. Огромное вам спасибо».

Болельщики в этот момент размахивали флагами с надписью «Спасибо, Вардс». На больших экранах высвечивалась надпись «Прощай, Великий».

Варди провел за «Лестер» ровно 500 матчей, забив 200 мячей. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoУэс Морган
logoДэнни Симпсон
logoЛестер
logoДэниэл Дринкуотер
logoДжейми Варди
logoМарк Олбрайтон
logoДжеффри Шлупп
logoНайджел Пирсон
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