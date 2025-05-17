«Сити» выиграл только Суперкубок Англии – худший сезон Пепа-тренера, не считая 2016/17

Пеп Гвардиола проводит один из худших сезонов в тренерской карьере.

«Ман Сити » под руководством испанца проиграл «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии со счетом 0:1.

В этом сезоне команда завоевала только Суперкубок Англии. «Горожане» не смогли защитить титул в АПЛ, в Лиге чемпионов команды вылетела в стыковых матчах от «Реала» (2:3, 1:3), в Кубке лиги завершили выступление в 1/8 финала, проиграв «Тоттенхэму» (1:2).

В плане трофеев это худший сезон в тренерской карьере Пепа , не считая бестрофейный сезон-2016/17.

При этом в сезоне-2016/17 «Сити» занял 3-е место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. В настоящий момент команда идет на 6-м месте и рискует не попасть в ЛЧ.

До «Ман Сити» Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию».