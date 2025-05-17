  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сити» выиграл только Суперкубок Англии – худший сезон Пепа-тренера, не считая 2016/17
28

«Сити» выиграл только Суперкубок Англии – худший сезон Пепа-тренера, не считая 2016/17

Пеп Гвардиола проводит один из худших сезонов в тренерской карьере.

«Ман Сити» под руководством испанца проиграл «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии со счетом 0:1. 

В этом сезоне команда завоевала только Суперкубок Англии. «Горожане» не смогли защитить титул в АПЛ, в Лиге чемпионов команды вылетела в стыковых матчах от «Реала» (2:3, 1:3), в Кубке лиги завершили выступление в 1/8 финала, проиграв «Тоттенхэму» (1:2). 

В плане трофеев это худший сезон в тренерской карьере Пепа, не считая бестрофейный сезон-2016/17. 

При этом в сезоне-2016/17 «Сити» занял 3-е место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. В настоящий момент команда идет на 6-м месте и рискует не попасть в ЛЧ. 

До «Ман Сити» Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию». 

Увольнять Станковича или нет?32005 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoКубок Англии
logoЛа Лига
logoБавария
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🦅 «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории – Кубок Англии
10835 минут назад
«Ман Сити» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу чемпионов в сезоне-2024/25
7836 минут назад
Главные новости
Гвардиола проиграл 16 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
88 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил «Оренбург», «Рубин» уступил «Химкам», «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью
109910 минут назад
«Кристал Пэлас» впервые сыграет на основном этапе еврокубков. Клуб вышел в ЛЕ, победив в Кубке Англии
1217 минут назад
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче за Суперкубок Англии 9 августа
929 минут назад
🦅 «Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в истории – Кубок Англии
10835 минут назад
«Ман Сити» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу чемпионов в сезоне-2024/25
7836 минут назад
Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» проиграл «Кристал Пэлас» – 0:1. Эзе забил победный, Мармуш не реализовал пенальти
54737 минут назад
Руни о неудалении Хендерсона в игре «Пэлас» с «Ман Сити»: «Это красная на 100%. Просто избавьтесь от ВАР. Они допустили ошибку и теперь пытаются ее прикрыть»
3757 минут назад
Тест: кто играл во всех этих формах?
сегодня, 17:00Тесты и игры
ВАР о неудалении Хендерсона в игре «Пэлас» с «Ман Сити»: «Направление, в котором двигался Холанд, не представляло очевидной возможности забить»
31сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
У «Факела» при Шалимове 0 побед в 7 матчах и 2 забитых гола. Клуб вылетел из РПЛ
только что
Тренер «Пэлас» Гласнер выиграл второй трофей в карьере – Кубок Англии. Ранее его «Айнтрахт» побеждал в Лиге Европы
310 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино принимает «Аль-Холуд», «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграл 0:0 с «Дамаком»
1113 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Осер», «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Ренна»
113 минут назад
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Дженоа», «Интер», «Наполи», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в воскресенье
618 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Филадельфию», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
23 минуты назад
«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
142 минуты назад
Адиев о 3:2 с «Рубином»: «Момент с Фариньей – моя ошибка, поспешил с его подготовкой. В пятницу была лучшая предыгровая тренировка в «Химках»
51 минуту назад
У Шика 13 очков за 2 гола «Майнцу». Он стал лучшим бомбардиром «Байера» в чемпионате
57 минут назадФэнтези
Боселли получил две желтые за 4 минуты в матче с «Факелом». Хавбек «Пари НН» локтем ударил Калинина в прыжке и был удален на 43-й
1сегодня, 17:08Фото