«Сити» выиграл только Суперкубок Англии – худший сезон Пепа-тренера, не считая 2016/17
Пеп Гвардиола проводит один из худших сезонов в тренерской карьере.
«Ман Сити» под руководством испанца проиграл «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии со счетом 0:1.
В этом сезоне команда завоевала только Суперкубок Англии. «Горожане» не смогли защитить титул в АПЛ, в Лиге чемпионов команды вылетела в стыковых матчах от «Реала» (2:3, 1:3), в Кубке лиги завершили выступление в 1/8 финала, проиграв «Тоттенхэму» (1:2).
В плане трофеев это худший сезон в тренерской карьере Пепа, не считая бестрофейный сезон-2016/17.
При этом в сезоне-2016/17 «Сити» занял 3-е место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. В настоящий момент команда идет на 6-м месте и рискует не попасть в ЛЧ.
До «Ман Сити» Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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