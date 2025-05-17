Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар» из-за затяжек времени соперником в конце матча
Фанаты «Оренбурга» скандировали кричалку в адрес «Краснодара».
В конце матча болельщики оренбуржцев скандировали «Позор, «Краснодар» из-за долгой подачи аутов и угловых со стороны гостей.
Напомним, по итогам этого матча «Оренбург» вылетел из Мир РПЛ.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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