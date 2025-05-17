Фанаты «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар» из-за затяжек времени соперником в конце матча

Фанаты «Оренбурга» скандировали кричалку в адрес «Краснодара».

В конце матча болельщики оренбуржцев скандировали «Позор, «Краснодар » из-за долгой подачи аутов и угловых со стороны гостей.

Напомним, по итогам этого матча «Оренбург » вылетел из Мир РПЛ .