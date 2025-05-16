«Месси пахал как все. За границей звездности не увидите – хоть 10 «Золотых мячей» выиграешь, но без партнеров ничего не представляешь». Экс-тренер академии «Спартака» о стажировке в «Барсе»

Экс-тренер академии «Спартака» рассказал, как Лионель Месси пахал на тренировках.

Владимир Бодров вспомнил о прохождении стажировки в «Барселоне».

«Мы были на тренировке, посвященной чисто тактике. Отрабатывали отбор мяча в середине поля в различных ситуациях. Это было при Луисе Энрике , ноябрь 2014-го.

Интересно, что в момент отбора концентрация была сумасшедшей. Ноль расслабленности. А когда отбор заканчивался атакой, уже были смех и шутки, если шла плохая подача или кто-то не забил.

Потом возврат в начало упражнения – и снова максимальная концентрация.

Ну Месси есть Месси. Запомнилось, что он был равным среди остальных. Не было такого, мол, ребята вы побегайте, а я постою, посмотрю. Так же носился, отрабатывал. Пахал!

Это не удивляет. Звездности вы за границей не увидите. Другой менталитет.

Хоть ты 10 «Золотых мячей » выиграешь, весь обшитый наградами, но все прекрасно понимают: без партнеров ты ничего не представляешь. Вот отправь Месси в другую команду, среднего уровня, он не был бы таким, каким мы знали его в «Барселоне».

И это пониманием у них очень четкое», – сказал Бодров Спортс” в тексте про академию «Барселоны».

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