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Нуну возглавил список лучших тренеров сезона от ESPN. Энрике – 2-й, Раньери – 3-й, Флик – 5-й

ESPN считает Нуну Эшпириту Санту лучшим тренером сезона.

Возглавляющий «Ноттингем Форест» португалец занял первую строчку в рейтинге, включающем 20 специалистов.

В десятку лучших вошли:

1. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест».

2. Луис Энрике, «ПСЖ».

3. Клаудио Раньери, «Рома».

4. Лиэм Росеньор, «Страсбур».

5. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».

6. Арне Слот, «Ливерпуль».

7. Антонио Конте, «Наполи».

8. Андони Ираола, «Борнмут».

9. Франсеск Фабрегас, «Комо».

10. Томас Франк, «Брентфорд».

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
рейтинги
logoАрне Слот
logoКлаудио Раньери
ESPN
logoАндони Ираола
logoНоттингем Форест
logoЛиэм Росеньор
logoРома
logoЛуис Энрике
logoТомас Франк
logoФрансеск Фабрегас
logoКомо
logoХанс-Дитер Флик
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoБарселона
logoНаполи
logoСтрасбур
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoНуну Эшпириту Санту
logoАнтонио Конте
logoБорнмут
logoЛиверпуль
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