Нуну возглавил список лучших тренеров сезона от ESPN. Энрике – 2-й, Раньери – 3-й, Флик – 5-й
ESPN считает Нуну Эшпириту Санту лучшим тренером сезона.
Возглавляющий «Ноттингем Форест» португалец занял первую строчку в рейтинге, включающем 20 специалистов.
В десятку лучших вошли:
1. Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест».
2. Луис Энрике, «ПСЖ».
3. Клаудио Раньери, «Рома».
4. Лиэм Росеньор, «Страсбур».
5. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».
6. Арне Слот, «Ливерпуль».
7. Антонио Конте, «Наполи».
8. Андони Ираола, «Борнмут».
9. Франсеск Фабрегас, «Комо».
10. Томас Франк, «Брентфорд».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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