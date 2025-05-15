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Орлов о Соболеве: «Почему первым пошел бить пенальти не самый техничный игрок? Понять не могу. Подвела техника... Ну вот такой он футболист»

Геннадий Орлов высказался о незабитом пенальти Александра Соболева.

«Зенит» проиграл ЦСКА по пенальти (0:2 в матче) и не вышла в суперфинал Фонбет Кубка России. Александр Соболев и Густаво Мантуан не забили в послематчевой серии пенальти.

«Зенит», имея фору в два мяча, ее растерял, довел дело до серии пенальти. Говорят, что это лотерея. Возможно. Но почему первым у питерцев прошел пробивать далеко не самый техничный футболист? Я этого понять не могу.

Обычно начинают серию технари, так? Вы же видели, как исполнил Луис Энрике. Без шансов для Торопа. Четко, хладнокровно.

Почему Соболев пробил именно так? Слабо, по центру. Он же сделал паузу, обманул Торопа, вратарь упал. Но вот сам удар... Голеностоп не развернулся как следует. Надо было его хотя бы немного развернуть! В голове, видимо, сидела мысль, что нужно пробить в противоположный от голкипера угол. Подвела техника... Ну вот такой он футболист.

Станет ли Соболев теперь антигероем среди болельщиков «Зенита»? В футболе все бывает. Не надо вешать ярлыки. Просто он уже довольно давно в команде. Весь сезон, но...

Семак рассчитывал, что сделает из него полезного футболиста. И ведь были наметки. Александр вытащил матч с «Пари НН», старался.

Но если бы вчера вышел на замену Ерохин, а не Соболев? Может быть, было бы лучше? Не знаю... Сейчас приходится признать: Соболев свою функцию не выполнил. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще два матча чемпионата.

Так что выбор первого номера «Зенита» в этой серии пенальти для меня загадка. Это решение тренеров. Теперь они сами себя будут корить», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoЦСКА
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoЛуис Энрике Андре
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Ерохин
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