Месси записали вторую передачу в голевой атаке «Интер Майами» в матче с «Сан-Хосе». У форварда 5+3 в 10 играх в МЛС
«Сан-Хосе» и «Интер Майами» сыграли вничью 3:3 в игре регулярного чемпионата МЛС.
Нападающий Лионель Месси провел на поле весь матч. На 52-й минуте аргентинцу записали в актив вторую передачу в голевой атаки команды.
Месси получил передачу перед штрафной, затем сделал пас на правый фланг, откуда Бальтасар Родригес прострелил вдоль ворот, а Тадео Альенде замкнул передачу в штрафной.
В протоколе на официальном сайте МЛС Месси записали вторую передачу (это стандартная практика для лиги – Спортс’‘) и внесли в статистику как ассист. Также в этом матче он нанес пять ударов по воротам, два – в створ.
Таким образом, в 10 матчах этого сезона в рамках чемпионата в его активе 5 голов и 3 результативных передачи. По общепринятому подходу в его активе две передачи.
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