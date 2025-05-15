Месси записали вторую передачу в голевой атаке «Интер Майами» в матче с «Сан-Хосе». У форварда 5+3 в 10 играх в МЛС

Лионель Месси получил балл за ассист в матче против «Сан-Хосе».

«Сан-Хосе » и «Интер Майами » сыграли вничью 3:3 в игре регулярного чемпионата МЛС.

Нападающий Лионель Месси провел на поле весь матч. На 52-й минуте аргентинцу записали в актив вторую передачу в голевой атаки команды.

Месси получил передачу перед штрафной, затем сделал пас на правый фланг, откуда Бальтасар Родригес прострелил вдоль ворот, а Тадео Альенде замкнул передачу в штрафной.

В протоколе на официальном сайте МЛС Месси записали вторую передачу (это стандартная практика для лиги – Спортс’‘) и внесли в статистику как ассист. Также в этом матче он нанес пять ударов по воротам, два – в створ.

Таким образом, в 10 матчах этого сезона в рамках чемпионата в его активе 5 голов и 3 результативных передачи. По общепринятому подходу в его активе две передачи.