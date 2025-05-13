Абаскаль возглавит мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Контракт экс-тренера «Спартака» – по схеме «1+1»
Гильермо Абаскаль нашел работу в Мексике.
По информации Super Deportivo, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Атлетико Сан-Луис». Стороны достигли устной договоренности о подписании контракта до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го.
Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?428 голосов
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Super Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости