Абаскаль возглавит мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Контракт экс-тренера «Спартака» – по схеме «1+1»

Гильермо Абаскаль нашел работу в Мексике.

По информации Super Deportivo, бывший главный тренер «Спартака » возглавит «Атлетико Сан-Луис ». Стороны достигли устной договоренности о подписании контракта до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го.