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Абаскаль возглавит мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Контракт экс-тренера «Спартака» – по схеме «1+1»

Гильермо Абаскаль нашел работу в Мексике.

По информации Super Deportivo, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Атлетико Сан-Луис». Стороны достигли устной договоренности о подписании контракта до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Последним клубом испанского специалиста была «Гранада», где он работал с июня по сентябрь 2024-го.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Super Deportivo
logoГильермо Абаскаль
logoАтлетико Сан-Луис
logoСпартак
logoвысшая лига Мексика
logoпремьер-лига Россия
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