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  • Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» обслужит румынский арбитр Ковач, финал ЛЕ «Тоттенхэм» – «МЮ» – немец Цвайер, босниец Пельто нзначен на финал ЛК «Бетис» – «Челси»
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Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» обслужит румынский арбитр Ковач, финал ЛЕ «Тоттенхэм» – «МЮ» – немец Цвайер, босниец Пельто нзначен на финал ЛК «Бетис» – «Челси»

Назначены арбитры на финальные матчи еврокубков.

В финале Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Интер». Матч пройдет 1 июня. Встречу обслужит бригада румынского арбитра Иштвана Ковача.

В финальном матче Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра состоится 21 мая. На нее назначена бригада немецкого судьи Феликса Цвайера.

В финале Лиги конференций сыграют «Челси» и «Бетис». Матч пройдет 28 мая. Команды рассудит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Иштван Ковач судья
Феликс Цвайер
Ирфан Пельто
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига конференций УЕФА
logoТоттенхэм
logoЛига Европы УЕФА
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