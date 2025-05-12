Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» обслужит румынский арбитр Ковач, финал ЛЕ «Тоттенхэм» – «МЮ» – немец Цвайер, босниец Пельто нзначен на финал ЛК «Бетис» – «Челси»

Назначены арбитры на финальные матчи еврокубков.

В финале Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ » и «Интер ». Матч пройдет 1 июня. Встречу обслужит бригада румынского арбитра Иштвана Ковача.

В финальном матче Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм». Игра состоится 21 мая. На нее назначена бригада немецкого судьи Феликса Цвайера .

В финале Лиги конференций сыграют «Челси » и «Бетис». Матч пройдет 28 мая. Команды рассудит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто .