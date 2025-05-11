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Мбаппе симулировал контакт с де Йонгом в штрафной «Барселоны» – судья назначил пенальти, но отменил из-за офсайда у Беллингема в ходе атаки

Килиан Мбаппе пытался симуляцией заработать пенальти в матче с «Барселоной».

На 42-й минуте матча 35-го тура Ла Лиги нападающий «Реала» упал в штрафной «блауграны» после попытки Френки де Йонга выбить у него мяч. При этом нидерландец не коснулся француза – тот упал сам.

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес сперва назначил одиннадцатиметровый, но затем отменил после консультации с видеоассистентом из-за того, что в ходе атаки в положение вне игры попал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

В первой же атаке после возобновления игры «Барселона» забила свой четвертый гол в этой игре – 4:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
Алехандро Эрнандес Эрнандес
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoДжуд Беллингем
logoБарселона
logoсудьи
logoФренки де Йонг
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