Мбаппе забил 25-й, 26-й и 27-й голы и опередил Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги
Килиан Мбаппе опередил Роберта Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги.
«Барселона» и «Реал» проводят класико в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе сделал хет-трик.
Таким образом, француз обогнал форварда «Барселоны» в гонке бомбардиров чемпионата – у поляка 25 мячей в активе, у француза 27.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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