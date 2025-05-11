Мбаппе забил 25-й, 26-й и 27-й голы и опередил Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги

Килиан Мбаппе опередил Роберта Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги.

«Барселона » и «Реал » проводят класико в рамках 35-го тура чемпионата Испании .

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

Таким образом, француз обогнал форварда «Барселоны» в гонке бомбардиров чемпионата – у поляка 25 мячей в активе, у француза 27.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».