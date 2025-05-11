Месси забил «Миннесоте». У форварда «Интер Майами» 10+2 в 15 играх сезона
Лионель Месси забил 10-й гол в сезоне.
Нападающий «Интер Майами» отличился с передачи Жорди Альбы в матче регулярного чемпионата МЛС против «Миннесоты» (1:2, второй тайм).
Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 10 голов и 2 ассиста.
Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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