Месси забил «Миннесоте». У форварда «Интер Майами» 10+2 в 15 играх сезона

Лионель Месси забил 10-й гол в сезоне.

Нападающий «Интер Майами » отличился с передачи Жорди Альбы в матче регулярного чемпионата МЛС против «Миннесоты » (1:2, второй тайм).

Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 10 голов и 2 ассиста.

Его подробная статистика – здесь .