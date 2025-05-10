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«Гамбург» вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета

«Гамбург» вернулся в Бундеслигу через 7 лет после вылета.

Клуб из Гамбурга одержал разгромную победу над «Ульмом» (6:1) в 33-м туре второй Бундеслиги. 

Таким образом, «Гамбург» набрал 59 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице, обеспечив себе повышение в классе за тур до конца. Идущий третьим «Эльферсберг» (55 баллов) не догонит лидера.

Напомним, клуб вылетел из Бундеслиги в сезоне-2017/18. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoД2 Германия
logoГамбург
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