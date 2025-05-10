«Ман Сити» не проигрывает два месяца – 7 побед и 3 ничьих. Дальше – финал Кубка Англии
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Сегодня «горожане» разделили очки с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре АПЛ.
В последний раз команда Пепа Гвардиолы проигрывала 8 марта – «Ноттингем Форест» (0:1). После этого у нее семь побед и три ничьих.
17 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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