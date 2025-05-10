«Ман Сити» не проигрывает два месяца – 7 побед и 3 ничьих. Дальше – финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Сегодня «горожане» разделили очки с «Саутгемптоном » (0:0) в 36-м туре АПЛ .

В последний раз команда Пепа Гвардиолы проигрывала 8 марта – «Ноттингем Форест» (0:1). После этого у нее семь побед и три ничьих.

17 мая «Манчестер Сити » сыграет с «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.