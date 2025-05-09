Жену де Брюйне заметили в Неаполе, она якобы присматривала жилье. В «Наполи» надеются, что дружба Кевина с Лукаку поможет убедить его перейти в клуб
Полузащитник покинет «Ман Сити» этим летом. Контракт бельгийца, выступающего за клуб с 2015 года, не был продлен.
Как передает Daily Mail, на этой неделе появились слухи якобы представители Де Брюйне провели переговоры с «Наполи».
Более того, по данным бельгийского издания HLN, жена футболиста, Мишель Лакруа, была замечена в Неаполе, где, предположительно, присматривала жилье.
В 2017 году пара сыграла свадьбу в Сорренто, городке на одноименном полуострове недалеко от Неаполя. Дополнительный интерес к «Наполи» может вызвать и тот факт, что близкий друг Де Брюйне – Ромелу Лукаку – сейчас выступает за неаполитанцев. Интересы игроков представляет одно агентство – Roc Nation Sports, принадлежащее Jay-Z.
В «Наполи» надеются, что дружба с Лукаку поможет убедить Де Брюйне присоединиться к команде.
Сам футболист подчеркивает, что хочет продолжать играть на высшем уровне, при этом учитывая интересы семьи.
Интерес к Де Брюйне проявляют клубы АПЛ, в частности «Астон Вилла», и Саудовской лиги. Его также связывает с переездом в МЛС, где приоритетное право на его подписание имеет «Чикаго Файр».
В текущем сезоне бельгиец провел 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
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