Антони забил в третьем матче подряд и ассистировал Эззальзули. Арендованный у «МЮ» вингер набрал 13 (8+5) очков в 21 игре за «Бетис»

Антони забил 4-й гол в этом сезоне Лиги Европы.

Бразильский вингер забил за «Бетис» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Фиорентиной». Кроме того, в первом экстра-тайме он ассистировал Абде Эззальзули.

Арендованный у «Манчестер Юнайтед » футболист забил в третьем матче подряд. Всего на счету Антони 8 голов и 5 результативных передач в 21 матче за испанский клуб.

Подробную статистику Антони можно найти здесь .

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