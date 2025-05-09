Антони забил в третьем матче подряд и ассистировал Эззальзули. Арендованный у «МЮ» вингер набрал 13 (8+5) очков в 21 игре за «Бетис»
Антони забил 4-й гол в этом сезоне Лиги Европы.
Бразильский вингер забил за «Бетис» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Фиорентиной». Кроме того, в первом экстра-тайме он ассистировал Абде Эззальзули.
Арендованный у «Манчестер Юнайтед» футболист забил в третьем матче подряд. Всего на счету Антони 8 голов и 5 результативных передач в 21 матче за испанский клуб.
Подробную статистику Антони можно найти здесь.
Антони сверкает в «Бетисе»: делает голы в половине матчей. Город и клуб перевернули ему сезон
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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