Матч ЦСКА – «Краснодар» прокомментируют Генич и Меламед, игру «Динамо» и «Спартака» – Шнякин и Аксенов
Генич прокомментирует матч ЦСКА – «Краснодар», Шнякин – «Динамо» – «Спартак».
10 мая
«Оренбург» – «Химки». «Матч Премьер». Дмитрий Жичкин;
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Александр Неценко;
ЦСКА – «Краснодар». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Константин Генич, Михаил Меламед;
11 мая
«Акрон» – «Ахмат». «Матч Премьер». Тимур Журавель, Петр Коптев;
«Факел» – «Локомотив». «Матч Премьер». Артем Шмельков, Владислав Будлянский;
«Рубин» – «Ростов». «Матч Премьер». Роман Титов;
«Динамо» (Москва) – «Спартак». «Матч ТВ». Дмитрий Шнякин, Александр Аксенов;
12 мая
«Пари НН» – «Крылья Советов». «Матч Премьер». Роман Трушечкин, Александр Быков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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