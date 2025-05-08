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Матч ЦСКА – «Краснодар» прокомментируют Генич и Меламед, игру «Динамо» и «Спартака» – Шнякин и Аксенов

Генич прокомментирует матч ЦСКА – «Краснодар», Шнякин – «Динамо» – «Спартак».

10 мая

«Оренбург» – «Химки». «Матч Премьер». Дмитрий Жичкин;

«Динамо» (Махачкала) – «Зенит». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Александр Неценко;

ЦСКА – «Краснодар». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Константин Генич, Михаил Меламед;

11 мая

«Акрон» – «Ахмат». «Матч Премьер». Тимур Журавель, Петр Коптев;

«Факел» – «Локомотив». «Матч Премьер». Артем Шмельков, Владислав Будлянский;

«Рубин» – «Ростов». «Матч Премьер». Роман Титов;

«Динамо» (Москва) – «Спартак». «Матч ТВ». Дмитрий Шнякин, Александр Аксенов;

12 мая

«Пари НН» – «Крылья Советов». «Матч Премьер». Роман Трушечкин, Александр Быков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
телевидение
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