Хвича, Райс, Витинья, Сака, Доннарумма и Эдегор – в старте на матч «ПСЖ» – «Арсенал». Дембеле в запасе

«ПСЖ» и «Арсенал» представили составы на матч Лиги чемпионов.

Команды начнут ответный полуфинальный матч в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Главный тренер французского клуба Луис Энрике выпустит с первой минуты следующий состав:

– вратарь : Джанлуиджи Доннарумма ;

– защита : Нуну Мендеш , Вильян Пачо, Маркиньос , Ашраф Хакими ;

– полузащита : Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;

– атака : Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя.

Усман Дембеле, принесший «ПСЖ» победу в первом матче, начнет игру на скамейке.

У «Арсенала» игру начнут:

– вратарь : Давид Райя;

– защита : Майлз Льюис-Скелли, Якуб Кивер, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;

– полузащита : Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;

– атака : Габриэл Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.