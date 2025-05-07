Хвича, Райс, Витинья, Сака, Доннарумма и Эдегор – в старте на матч «ПСЖ» – «Арсенал». Дембеле в запасе
«ПСЖ» и «Арсенал» представили составы на матч Лиги чемпионов.
Команды начнут ответный полуфинальный матч в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.
Главный тренер французского клуба Луис Энрике выпустит с первой минуты следующий состав:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
– защита: Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркиньос, Ашраф Хакими;
– полузащита: Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;
– атака: Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя.
Усман Дембеле, принесший «ПСЖ» победу в первом матче, начнет игру на скамейке.
У «Арсенала» игру начнут:
– вратарь: Давид Райя;
– защита: Майлз Льюис-Скелли, Якуб Кивер, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;
– полузащита: Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;
– атака: Габриэл Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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