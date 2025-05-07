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Хвича, Райс, Витинья, Сака, Доннарумма и Эдегор – в старте на матч «ПСЖ» – «Арсенал». Дембеле в запасе

«ПСЖ» и «Арсенал» представили составы на матч Лиги чемпионов.

Команды начнут ответный полуфинальный матч в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Главный тренер французского клуба Луис Энрике выпустит с первой минуты следующий состав:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

защита: Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркиньос, Ашраф Хакими;

полузащита: Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис;

атака: Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя.

Усман Дембеле, принесший «ПСЖ» победу в первом матче, начнет игру на скамейке.

У «Арсенала» игру начнут:

вратарь: Давид Райя;

защита: Майлз Льюис-Скелли, Якуб Кивер, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер;

полузащита: Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор;

атака: Габриэл Мартинелли, Микель Мерино, Букайо Сака.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoПСЖ
logoЖоау Невеш
logoМартин Эдегор
logoАшраф Хакими
logoФабиан Руис
logoМикель Артета
logoБрэдли Барколя
logoМикель Мерино
logoДавид Райя
logoМаркиньос
logoВитинья
logoНуну Мендеш
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЯкуб Кивер
logoЮрриен Тимбер
logoЛуис Энрике
logoТомас Парти
logoБукайо Сака
logoлига 1 Франция
logoМайлз Льюис-Скелли
logoХвича Кварацхелия
logoВильям Салиба
logoГабриэл Мартинелли
logoВильян Пачо
logoДезире Дуэ
logoДеклан Райс
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoУсман Дембеле
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