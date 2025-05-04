Ибишев ударил Койта шипами в бедро в матче с ЦСКА. Чистяков показал желтую защитнику «Ахмата», на ВАР арбитра не звали
«Ахмат» не был наказан удалением за фол Турпал-Али Ибишева.
ЦСКА играет в гостях с «Ахматом» (1:1, перерыв) в 27-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 27-й минуте матча защитник хозяев Ибишев попал шипами в бедро Секу Койта в районе центральной линии.
Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал игроку «Ахмата» желтую карточку. Пересмотреть эпизод на ВАР судью не звали.
Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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