Ибишев ударил Койта шипами в бедро в матче с ЦСКА. Чистяков показал желтую защитнику «Ахмата», на ВАР арбитра не звали

«Ахмат» не был наказан удалением за фол Турпал-Али Ибишева.

ЦСКА играет в гостях с «Ахматом » (1:1, перерыв) в 27-м туре Мир РПЛ . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На 27-й минуте матча защитник хозяев Ибишев попал шипами в бедро Секу Койта в районе центральной линии. Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал игроку «Ахмата» желтую карточку. Пересмотреть эпизод на ВАР судью не звали. Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»