  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ибишев ударил Койта шипами в бедро в матче с ЦСКА. Чистяков показал желтую защитнику «Ахмата», на ВАР арбитра не звали
Фото
43

Ибишев ударил Койта шипами в бедро в матче с ЦСКА. Чистяков показал желтую защитнику «Ахмата», на ВАР арбитра не звали

«Ахмат» не был наказан удалением за фол Турпал-Али Ибишева.

ЦСКА играет в гостях с «Ахматом» (1:1, перерыв) в 27-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте матча защитник хозяев Ибишев попал шипами в бедро Секу Койта в районе центральной линии.

Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал игроку «Ахмата» желтую карточку. Пересмотреть эпизод на ВАР судью не звали.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСеку Койта
logoсудьи
видеоповторы
Артем Чистяков судья
logoТурпал-Али Ибишев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в гостях – 1:1. Самородов ответил на гол Койта
72сегодня, 15:28
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» одолел «Сельту», «Атлетик» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
11011 минут назадLive
Николич про 1:1 с «Ахматом»: «Результатом недоволен, игрой доволен. У ЦСКА старая проблема – не можем забить, хотя имеем большое количество моментов»
1125 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Рома» – «Фиорентина», «Аталанта» разгромила «Монцу», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник
3127 минут назадLive
Аморим о 3:4 с «Брентфордом»: «МЮ» контролировал игру при небольшом количестве моментов. Во 2-м тайме мы были близки к тому, чтобы сравнять, но дважды пропустили»
934 минуты назад
«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл в АПЛ 117 матчей из 453. При шотландце было 114 поражений в 810 играх
1952 минуты назад
ЦСКА отстает от «Краснодара» на 9 очков за 3 матча до конца РПЛ. Команды встретятся в следующем туре
5652 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Челси», «МЮ» пропустил 4 гола от «Брентфорда»
32156 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» примет «Пари НН», ЦСКА поделил очки с «Ахматом», «Спартак» и «Факел» не забили
155759 минут назад
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в гостях – 1:1. Самородов ответил на гол Койта
72сегодня, 15:28
Криштиану Роналду: «С Днем матери ❤️»
5сегодня, 15:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Миранчука 2+3 за 14 матчей чемпионата Швейцарии в 2025-м. Сегодня Антон сделал ассист на победный гол в игре с «Цюрихом»
14 минуты назад
Самородов о ничьей с ЦСКА: «Ахмат» доминировал в каких-то моментах. На табло в который раз 1:1, к сожалению – реализации чуть-чуть не хватает»
19 минут назад
«Фрайбург» – «Байер». 1:0 – Эггештайн забил. Если леверкузенцы потеряют очки, «Бавария» станет чемпионом. Онлайн-трансляция
313 минут назадLive
Мбаппе забил 24 гола за «Реал» в 30 матчах Ла Лиги. Больше было лишь у Роналду и ван Нистелроя в 1-м сезоне за «Мадрид» в XXI веке
314 минут назад
Николаев о Зиякове, показавшем Литвинову желтую до ВАР: «Очевидное удаление. Здесь даже судья Первой и Второй лиги должен решать сам, про РПЛ и говорить не хочу»
319 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Бешикташа» Сульшера
325 минут назадLive
ЦСКА 11 матчей подряд не проигрывает в РПЛ – 7 побед и 4 ничьих. Дальше – «Краснодар»
531 минуту назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Родины», «Ротор» разгромил «Енисей», «Уфа» победила «Нефтехимик»
2934 минуты назад
Шоу забил в свои ворота после аута «Брентфорда» в 1-м тайме. Во 2-м «МЮ» чуть не пропустил еще раз после аута
138 минут назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи примет «Лос-Анджелес Гэлакси»
1239 минут назад