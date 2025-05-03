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  • У Рафиньи 58 (35+23) очков в 59 матчах за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил «Вальядолиду» после выхода на замену
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У Рафиньи 58 (35+23) очков в 59 матчах за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил «Вальядолиду» после выхода на замену

Рафинья Диас забил за «Барселону» вскоре после выхода на замену.

Вингер появился на поле сразу после перерыва в матче 34-го тура Ла Лиги. На 54-й минуте он сравнял счет – 1:1.

Бразилец набрал 58-е очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне. За «Барселону» и Бразилию он забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 59 играх.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoВальядолид
logoБарселона
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