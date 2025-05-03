У Рафиньи 58 (35+23) очков в 59 матчах за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил «Вальядолиду» после выхода на замену

Рафинья Диас забил за «Барселону» вскоре после выхода на замену.

Вингер появился на поле сразу после перерыва в матче 34-го тура Ла Лиги . На 54-й минуте он сравнял счет – 1:1.

Бразилец набрал 58-е очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне. За «Барселону» и Бразилию он забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 59 играх.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.