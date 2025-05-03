У Рафиньи 58 (35+23) очков в 59 матчах за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил «Вальядолиду» после выхода на замену
Рафинья Диас забил за «Барселону» вскоре после выхода на замену.
Вингер появился на поле сразу после перерыва в матче 34-го тура Ла Лиги. На 54-й минуте он сравнял счет – 1:1.
Бразилец набрал 58-е очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне. За «Барселону» и Бразилию он забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 59 играх.
Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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