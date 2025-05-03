Судья Дэвид Уэбб не смог продолжить матч «Лестер» – «Саутгемптон» после столкновения с Айю, его заменил резервный арбитр. Варди дунул в свисток, чтобы остановить игру

В матче «Лестер» – «Саутгемптон» произошла замены судьи из-за травмы арбитра.

На 21-й минуте матча АПЛ форвард «Лестера» Джордан Айю столкнулся с рефери Дэвидом Уэббом, попав тому плечом в голову. Арбитр упал на газон. Нападающий «Лестера» Джейми Варди взял судью за руку, где у Уэбба был свисток, и дунул в него, чтобы остановить игру.

Фото: скриншот трансляции

Уэбб на несколько минут ушел в подтрибунное помещение для медицинского осмотра. Абритр не смог продолжить игру, его заменил резервный судья Сэм Бэрретт.