Судья Дэвид Уэбб не смог продолжить матч «Лестер» – «Саутгемптон» после столкновения с Айю, его заменил резервный арбитр. Варди дунул в свисток, чтобы остановить игру
В матче «Лестер» – «Саутгемптон» произошла замены судьи из-за травмы арбитра.
На 21-й минуте матча АПЛ форвард «Лестера» Джордан Айю столкнулся с рефери Дэвидом Уэббом, попав тому плечом в голову. Арбитр упал на газон. Нападающий «Лестера» Джейми Варди взял судью за руку, где у Уэбба был свисток, и дунул в него, чтобы остановить игру.
Фото: скриншот трансляции
Уэбб на несколько минут ушел в подтрибунное помещение для медицинского осмотра. Абритр не смог продолжить игру, его заменил резервный судья Сэм Бэрретт.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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