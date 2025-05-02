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Итурральде о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «На усмотрение судьи. Он посчитал, что это была явная возможность забить – следовательно, это красная и 11-метровый»

Эдуардо Итурральде Гонсалес проанализировал назначение пенальти в матче «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:0). 

На 32-й минуте форвард гостей Расмус Хейлунд попытался дотянуться до мяча после прострела с фланга, но Дани Вивиан придержал его, помешав реализовать задуманное.

Главный судья Эспен Эскос не зафиксировал нарушения правил, однако после консультации с видеоассистентом отправился смотреть повтор и изменил решение: пенальти и красная карточка футболисту «Атлетика». Бруну Фернандеш забил с точки. 

«Это на усмотрение судьи. Судья должен решить, было ли это фолом. И главное, что судья был уверен, что удар был бы нанесен. Следовательно, это пенальти и удаление, потому что он посчитал, что это была явная возможность забить», – сказал бывший арбитр Итурральде Гонсалес.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
Эспен Эскос
logoРасмус Хейлунд
logoАтлетик
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logoЛига Европы УЕФА
logoДани Вивиан
Эдуардо Итурральде Гонсалес
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