У Анчелотти работа в «Реале» в приоритете. Бразилия – на 2-м месте, «Аль-Хилаль» – на 3-м (COPE)
Карло Анчелотти хотел бы остаться в «Реале».
Как сообщает COPE, тренер расставил приоритеты так: мадридский клуб, затем сборная Бразилии и, наконец, «Аль-Хилаль».
Отмечается, что итальянец летал в Лондон во вторник не для общения с представителем Бразильской конфедерации футбола, а по личным делам. Клуб был в курсе этого путешествия.
Утверждается, что никаких официальных объявлений ни одна из сторон до конца сезона делать не собирается.
Анчелотти прокатит Бразилию еще раз? Все запуталось, ждут и в Саудовской Аравии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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