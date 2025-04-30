У Анчелотти работа в «Реале» в приоритете. Бразилия – на 2-м месте, «Аль-Хилаль» – на 3-м (COPE)

Карло Анчелотти хотел бы остаться в «Реале».

Как сообщает COPE, тренер расставил приоритеты так: мадридский клуб, затем сборная Бразилии и, наконец, «Аль-Хилаль ».

Отмечается, что итальянец летал в Лондон во вторник не для общения с представителем Бразильской конфедерации футбола, а по личным делам. Клуб был в курсе этого путешествия.

Утверждается, что никаких официальных объявлений ни одна из сторон до конца сезона делать не собирается.

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