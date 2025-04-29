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«Динамо» заработает 80+ млн рублей на партнерстве с пивоваренной компанией «Балтика» (Иван Карпов)

«Динамо» заработает более 80 млн рублей на партнерстве с компанией «Балтика».

Ранее стало известно, что московский клуб и пивоваренная компания «Балтика» стали партнерами. Безалкогольное пиво будет представлено на мероприятиях клуба. 

«Динамо» заработает более 80 млн рублей на «Балтике»: бело-голубые подписали с пивоварами контракт до 2027 года.

Это единственное спонсорское соглашение у клуба РПЛ с такого рода компанией. У «Зенита», например, есть договор о проливе пива на «Газпром Арене», но это другое.

«Динамо» получило полноценное спонсорство за деньги с активациями на матчах и контентом в соцсетях. Это без учета отдельной договоренности «ВТБ Арены» с «Балтикой» о проливе «нулевки» на футболе, хоккее и концертах», – написал инсайдер Иван Карпов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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