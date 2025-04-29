«Динамо» заработает 80+ млн рублей на партнерстве с пивоваренной компанией «Балтика» (Иван Карпов)

«Динамо» заработает более 80 млн рублей на партнерстве с компанией «Балтика».

Ранее стало известно , что московский клуб и пивоваренная компания «Балтика» стали партнерами. Безалкогольное пиво будет представлено на мероприятиях клуба.

«Динамо» заработает более 80 млн рублей на «Балтике»: бело-голубые подписали с пивоварами контракт до 2027 года.

Это единственное спонсорское соглашение у клуба РПЛ с такого рода компанией. У «Зенита », например, есть договор о проливе пива на «Газпром Арене », но это другое.

«Динамо » получило полноценное спонсорство за деньги с активациями на матчах и контентом в соцсетях. Это без учета отдельной договоренности «ВТБ Арены » с «Балтикой» о проливе «нулевки» на футболе, хоккее и концертах», – написал инсайдер Иван Карпов.